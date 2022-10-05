МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Apple Inc впервые попросила своих поставщиков частично перенести производство наушников AirPods и Beats в Индию, передает газета Nikkei. Это может стать очередной победой Нью-Дели в его стремлении наладить местное производство. Россиянам рассказали, как их могут найти по номеру телефона

В статье со ссылкой на источники говорится, что Foxconn, сборщик iPhone, готовится выпускать наушники Beats в Индии и надеется в итоге начать выпускать в этой стране и AirPods.

Согласно Nikkei, Luxshare Precision Industry, китайский поставщик производителя iPhone, вместе с подразделениями тоже планирует помочь Apple наладить выпуск AirPods в Индии. Однако пока Luxshare в большей степени сосредоточена на вьетнамском бизнесе по выпуску AirPods и, возможно, позднее, чем ее конкуренты, приступит к полноценному выпуску продуктов Apple в Индии, пишет газета.

В статье говорится, что этот шаг Apple — часть ее постепенной диверсификации за пределами Китая. На фоне связанных с COVID локдаунов в Китае и тлеющей напряженности между Вашингтоном и Пекином Индия и другие страны, например Мексика и Вьетнам, все больше превращаются в важные центры для контрактных производителей, поставляющих свою продукцию американским брендам.