МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. После объявления в России частичной мобилизации продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли за неделю с 21 по 28 сентября в 2,5 раза. Об этом говорится в данных сервиса Sellematics, с которыми ознакомилось РИА Новости. ФАС запросила у маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку

"Специалисты подсчитали, насколько выросли продажи снаряжения на крупных маркетплейсах после начала частичной мобилизации в России…. Продажи армейских ботинок и бронежилетов на маркетплейсах выросли в 2,5 раза за неделю. Самый большой рост продаж был зафиксирован на Ozon", — следует из материалов сервиса.

Так, за неделю с 21 по 28 сентября на этом маркетплейсе было продано в 3,6 раза больше балаклав, чем неделей ранее. Общее количество проданных изделий составило 17 тысяч штук. На Wildberries за тот же период было продано 28 тысяч балаклав, что в 1,8 раза больше, чем неделей раньше. Продажи армейских ботинок на Ozon выросли в 3,3 раза, а на Wildberries — в 2,5 раза.

Также на неделе после объявления частичной мобилизации вырос спрос на бронежилеты. На Ozon было продано 1330 штук с 21 по 28 сентября, что в 3,2 раза больше, чем неделей ранее, а на Wildberries продано 540 бронежилетов, что в 2,1 раза больше, чем 13-20 сентября. На Wildberries количество проданных спальных мешков составило три тысячи штук, увеличившись в 2,2 раза, а на Ozon продажи за тот же период наоборот сократились в 1,2 раза.

"Спрос на снаряжение вырос на всех маркетплейсах сразу после объявления частичной мобилизации. В итоге усредненная цена на все позиции поднялась примерно в 1,2 раза, по некоторым категориям товаров рост оказался многократным. Не думаю, что это связано со спекуляцией на высоком спросе, просто обычно самые недорогие позиции раскупают в первые дни, а поставщики не всегда успевают пополнить стоки", — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компаний Sellematics Дарьи Ткаченко.