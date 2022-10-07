МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сеть магазинов OBI в России сменит название на HOBBY или OBBY, но произойти это может не раньше 2023 года, пишет газета "Коммерсант". "Соллерс авто" вернется к старому названию

"Российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI… Компания также зарегистрировала новый домен h-obi.ru", — отмечает издание.

По словам представителей компании, рассматриваются разные сценарии развития бизнеса, главный приоритет — наращивание продаж.

Ребрендинг, с учетом сроков регистрации товарных знаков, можно ожидать не ранее 2023 года, считает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, слова которого приводит газета. Инвестиции в переименование сети могут составить 1,5–2 миллиона рублей на один гипермаркет, отметил он.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская добавила, что после сделки по передаче активов у OBI в России было около полугода на использование текущего товарного знака. По мнению эксперта, основные инвестиции по ребрендингу затронут замену вывесок магазинов и маркетинговую активность, сообщила газета.