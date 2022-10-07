МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в третьем квартале в 76 триллионов вон (54,2 миллиарда долларов), что на 1,6% ниже уровня второго квартала и на 2,7% выше год к году, говорится в материалах компании. Выручка "Додо Пицца" и Coffee Like выросла во втором квартале

Операционная прибыль за квартал оценивается в 10,8 триллиона вон (7,7 миллиарда долларов), что на 23,4% меньше в квартальном выражении и на 31,7% — в годовом.

Компания напоминает, что во втором квартале продажи составляли 77,2 триллиона вон (55 миллиардов долларов), операционная прибыль — 14,1 триллиона (10 миллиардов долларов). А годом ранее показатели составляли 73,98 триллиона вон (52,8 миллиарда долларов) и 15,82 триллиона вон (11,3 миллиарда) соответственно.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.