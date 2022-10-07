МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября — всего будет два рейса в неделю, также с ноября будут летать чартерные рейсы компании Azur Air, рассказала журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. "Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы в Коломбо

"Самое главное, чего мы достигли — это возобновление прямых полётов "Аэрофлота" с 9 октября. Два рейса в неделю, в это воскресенье будет первый полет, в четверг будет следующий полет", — сказала Лиянаге во время встречи в посольстве с журналистами в пятницу.

Она добавила, что авиакомпания Azur Air будет выполнять чартерные перелёты — прямые из России на Шри-Ланку, начиная с 3 ноября, всего будет 4 перелёта в неделю.