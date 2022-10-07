МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко, сообщает GFG. Lamoda начала продажу поддержанных люксовых вещей

"Global Fashion Group ("GFG") объявляет, что сегодня она договорилась о продаже бизнеса Lamoda с операциями в России, Казахстане и Беларуси инвестору в розничную торговлю одеждой Якову Панченко", — говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозирует выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.

В апреле GFG заявила, что она не планирует осуществлять дополнительные финансовые инвестиции в Lamoda, пока длится ситуация вокруг Украины.

Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.