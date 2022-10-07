МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект о сокращении срока принятия решения о выдаче лицензии на осуществление деятельности по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также о сокращения перечня необходимых для этого документов, говорится в сообщении министерства. В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к производителям алкоголя

"Срок сокращается с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Он может быть продлен, но не более, чем на 10 рабочих дней", — сообщает Минфин.

"Предлагаемые изменения снизят временные издержки организаций на подготовку пакета документов для лицензирования, поскольку информация, которую ранее направлял заявитель, теперь будет получена в рамках межведомственного взаимодействия. Организации смогут быстрее получить необходимую лицензию и приступить к работе", – цитирует пресс-служба директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Никиту Золкина.

Решение о переоформлении лицензии (за исключением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции), согласно законопроекту, будет приниматься лицензирующим органом в течение 10 рабочих дней, если при этом не требуется выездная проверка заявителя. Если лицензиат изменил наименование без реорганизации, или место нахождения, лицензия будет переоформлена в течение 30 календарных дней с момента получения сведений в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия без заявления лицензиата.

Кроме того, законопроект сокращает перечень документов, которые необходимо представить организациям при подаче заявления на выдачу, продление или переоформление лицензии на осуществление такой деятельности.

"Для получения лицензии на производство, хранение и поставки произведенных вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения количество представляемых организацией документов сокращено с одиннадцати до трех, а для крестьянских хозяйств с десяти до трех", – поясняет Минфин. А для получения лицензии на перевозки алкоголя автомобильным транспортом потребуется всего два документа вместо девяти.