МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Все поезда в сообщении с Крымом временно не будут отправляться, продажа билетов на них приостановлена, сообщает РЖД.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, – временно не будут отправляться", — говорится в сообщении РЖД.

"Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат", — сообщает компания.

РЖД отмечает, что в настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь – Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск.

"Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров. На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская", — говорится в сообщении.

В РЖД создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.