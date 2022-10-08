МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не видит необходимости в введении ограничений на розничную продажу товаров в Крыму и Севастополе: регионы полностью обеспечены продовольствием, говорится в сообщении министерства. Для грузовых фур запустят паром "Керчь — 2" через Керченский пролив

"Минпромторг России не видит необходимости в введении каких-либо ограничений на розничную продажу товаров в Республике Крым и Севастополе — регионы полностью обеспечены продовольствием, товарные запасы находятся на достаточном уровне", — отметили в министерстве.

В Минпромторге напомнили, что ограничения на продажу товаров в одни руки ранее вводились торговыми сетями — при этом не было реального недостатка социально значимых товаров. Такие меры носили кратковременный характер и использовались в тех случаях, когда товары в период повышенного, эмоционально обусловленного спроса единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления, для последующей перепродажи по завышенным ценам.

"Именно в случае таких спекуляций могут даваться рекомендации ограничить отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту", — подчеркнули в министерстве.