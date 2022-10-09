МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%, рассказали РИА Новости представители крупных российских туроператоров. Чернышенко поручил оказать поддержку находящимся в Крыму туристам

"По аннуляциям (путевок в Крым — ред.) — не более 25%. Туристы с дальними заездами на ноябрьские праздники или Новый год туры не аннулируют", — рассказали в "Интуристе".

Там сообщили, что путешественники, несмотря ни на что, продолжают отправляться на отдых на полуостров. "У нас есть те, кто вчера успешно заехал в отель", — уточнили в пресс-службе компании.

В "Интуристе" также рассказали, что те туристы, у которых планово закончился отдых, возвращаются домой. "Большинство едет домой на поездах сегодня", — указали там.

"Порядка 2-3% аннулировали из ближайших заездов, те, кто был в Крыму на сутки задержались, сегодня уезжают", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. В АТОР заявили, что сейчас в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов

Ранее в субботу глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил РИА Новости, что количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать. По его словам, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет. Кроме того, не будет и существенных проблем с вывозом туристов из Крыма — паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты 2014-15 годов.

Чернышенко ранее в субботу поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера. Ростуризму, Минтрансу, регионам поручено обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у которых закончились путевки. Также он поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры поддержки, а Ростуризму, Минцифры, Крыму — организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов.