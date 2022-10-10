МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Более трети россиян готовы доверить доставку своей посылки дрону, в то же время свыше половины граждан предпочитают обычных курьеров, свидетельствуют данные исследования "Лаборатории Касперского", которые есть у РИА Новости. "Норникель" провел испытания дрона для диагностики ЛЭП

"Настороженность в отношении дронов — распространенная реакция. Как следствие, люди пока еще в большинстве своем не готовы доверять им в быту. Так, 57% респондентов сообщили, что им привычнее, если заказ или посылку приносит обычный курьер", — говорится в исследовании, посвященном отношению россиян к применению гражданских дронов в повседневной жизни.

При этом, как выяснили специалисты, "только 36% готовы доверить ее (посылку — ред.) дрону". Аналитики добавили, что люди чаще реагируют на дроны более позитивно, если видят их в общественных пространствах, а не рядом со своим домом.

"Квадрокоптер, замеченный на парковке, в парке или центре города, вызывает в первую очередь любопытство у половины респондентов (51%). Однако, если речь идет о доме, дачном участке или балконе квартиры, то летающий вблизи беспилотник будет скорее пугать (43%), раздражать (38%) или настораживать (30%), а простое любопытство вызовет только у 15%", — добавили в компании.

Отмечается, что в вопросах охраны частных домов россияне чаще полагаются на камеры видеонаблюдения (53%), системы сигнализации (49%) и собак (36%). Что касается охраны складских помещений и производственных предприятий, ситуация похожая: приоритет отдается камерам и сигнализации (по 43% соответственно), а также охранникам-людям (34%). Только каждый десятый готов доверить безопасность жилого или рабочего здания дронам.

Исследование провели в России в июле текущего года, в его ходе опросили более 1000 человек.