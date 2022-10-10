МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ростуризм в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли Крыма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Чернышенко поручил оказать поддержку находящимся в Крыму туристам

"Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем, в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", — написала Догузова в своем Telegram-канале.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.