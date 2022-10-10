МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла дочернее предприятие в Узбекистане для развития логистических услуг в регионе, сообщает группа. Мишустин призвал перестраивать логистику и товарные потоки

"Fesco Turan зарегистрирована 6 октября 2022 года в Ташкенте. Компания займется предоставлением полного комплекса логистических услуг клиентам в Узбекистане, а также в Таджикистане, Туркменистане и Киргизии", — говорится в сообщении.

Фокус работы новой компании будет направлен на операционную поддержку действующих регулярных контейнерных сервисов группы из "Владивостокского морского торгового порта" (входит в Fesco) в Ташкент и Ангрен, нового интермодального сервиса Fesco Trans China Railway из стран Юго-Восточной Азии через китайский порт Ляньюньган в Ташкент. В зоне ответственности будет также развитие железнодорожных контейнерных перевозок из Европы в Узбекистан и между странами Южной Азии и Узбекистаном через порт Новороссийска.

Fesco организует перевозки в Узбекистан с 2013 года. По итогам девяти месяцев текущего года группа уже перевезла в республику почти 8,5 тысячи TEU, а по итогам 2021 года — 9 тысяч TEU.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.