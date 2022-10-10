МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. На Украине в пути задерживаются 20 поездов после утренних обстрелов в понедельник, сообщила компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги"). Зеленский призвал украинцев к экономии электроэнергии

"Сейчас в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, три поезда задерживаются до часа, 17 — более часа. По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может меняться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

Ранее в понедельник фирма предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.