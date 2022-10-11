МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании, передает агентство Bloomberg. Китайский посол поблагодарил Маска за позицию по Тайваню

Истец Джузеппе Пампена утверждает, что Маск, согласившись в начале октября возобновить приобретение соцсети по первоначально согласованной цене, "по сути, признал, что все это время блефовал", отказываясь от сделки. По данным агентства, из иска следует, что обвинения Маска в адрес Twitter обвалили цену акций, нанеся ущерб инвесторам и одновременно поставив бизнесмена в более выгодное положение на переговорах.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.