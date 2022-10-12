МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Французская компания Renault SA обсуждает возможность снижения доли в японской Nissan Motor до 15% с 43%, пишет агентство Киодо со ссылкой на источник. Минпромторг раскрыл условия сделки по передаче автоконцерна Nissan России

"Nissan Motor Co. и его французский партнер Renault SA проводят переговоры о снижении доли Renault в японском автопроизводителе до 15% с текущих 43%", — сообщил агентству осведомленный источник.

Во вторник исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов, при этом продажа предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Единовременные убытки Nissan в связи с уходом из РФ оцениваются примерно в 100 миллиардов иен (686 миллионов долларов).

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году, ее штат превышает 134 тысячи сотрудников. Мировые продажи Nissan за 2021-2022 финансовый год (завершился 31 марта) составили 3,876 миллиона единиц.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основанная в 1898 году. Штат компании составляет более 111 тысяч сотрудников в 38 странах. В 2021 году она продала 2,696 миллиона единиц. Обе компании входят в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.