МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Сделку по передаче российских активов Nissan ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу РФ, планируется закрыть в начале ноября, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Россияне допустили рост цен на автомобили в ближайшие годы

На этой неделе исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов (включая автозавод в Санкт-Петербурге): все они перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ". При этом продажа предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

"Закрытие сделки по Nissan ожидается в начале ноября с учетом всех необходимых согласований", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о закрытии сделки с Nissan в кулуарах Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.