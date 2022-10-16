ХЕРСОН, 16 окт — ПРАЙМ. Фигурант дела о теракте на Крымском мосту житель Херсона Роман Соломко ездил в Грузию, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз, сообщил РИА Новости его сын Максим Соломко. Хуснуллин оценил сроки восстановления Крымского моста

ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

Максим Соломко считает ситуацию, в которую попал его отец, "подставой".

"Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией… Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации", — сказал Максим Соломко.

Корреспондент РИА Новости посетил место жительства фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко в Херсоне, где ему удалось поговорить с соседями, прорабом, ответственным за ремонт его дома, и связаться по телефону с его сыном Максимом, который подтвердил задержание отца в Крыму по делу о теракте.

Коттедж Романа Соломко находится недалеко от пятиэтажки, где находится квартира, принадлежащая его жене Ирине.

Калитку открыл мужчина, представившийся Сергеем. Он — прораб, руководит рабочими, которые делают ремонт в коттедже Романа Соломко.

Он уверенно ответил, что последний раз видел Романа дома в понедельник на этой неделе, 10 октября. Путин сообщил об усилении охраны на объектах энергетики и транспорте

"В понедельник, я же говорю, он ездит капельницы себе ставить в больнице, он утром в понедельник поехал себе капельницу ставить. Не знаю, что за болезнь у него, я в это не лезу", — сказал Сергей.

После этого, по словам Сергея, он Романа не видел, общался на тему ремонта с женой Романа Ириной.

Сергей знает, что Роман занимается бизнесом, у него есть аграрная фирма.

"Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма — ред.), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти", — рассказал прораб Сергей.

"Лучше поговорите с его сыном", – сказал он, протягивая трубку телефона.

Максим, сын Романа Соломко, находится в Херсонской области, знает, что его отца задержали в Крыму в связи со взрывом на Крымском мосту.

"Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах… Я понимаю почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина", — сказал Максим.

Некоторые соседи характеризуют Романа, как человека приветливого, занятого. Говорят, что Романа часто видели, когда он говорил по телефону.

"Он фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит. У него было несколько машин. Они раньше жили в квартире, в доме напротив, а потом купили этот дом, давно это было, наверное, лет десять назад. Лучше спросить его жену, они вместе же живут, наверное, она больше знает. Гостей у них не бывало, или я не видел ", — рассказал сосед Романа, их коттеджи находятся рядом. Восстановление Крымского моста завершат до июля 2023 года

По словам жены соседа, Роман был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Роман построил гараж на участке, общение прекратилось, "здравствуйте — до свидания".

"Я его давно не вижу, они обособленно живут. Они богатые, а мы не очень, они молодые, а мы старики. Жену не видели несколько дней. У них сын и дочь. Соседи говорят, бизнес у него связан с овощами. У нас сразу не сложились отношения. Он уже третий хозяин этого дома. Лет десять назад купили", — сказала соседка.

Напротив коттеджа Романа, обнесенного глухим забором из желтого кирпича, стоит многоквартирная пятиэтажка. В нем находится квартира, принадлежащая жене Романа Ирине. По словам соседей, ее видели последний раз дня три назад.

"Ирина Михайловна – начальник в ОСББ (укр. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — объединение совладельцев многоквартирного дома), она то в коттедже, то в квартире, ее все знают, — говорит житель пятиэтажки. – Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном".

Он отметил, что Роман Соломко был постоянно занят, и когда встречался ему, разговаривал по телефону.