МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Для более чем 54% японских компаний низкий курс иены — минус при ведении бизнеса, а однозначно позитивно расценили такую ситуацию лишь 2,5%, такие результаты получила компания Tokyo Shoko Research в результате опроса, проведённого в интернете среди 5019 фирм 3-12 октября. В Японии прокомментировали нынешнее падение курса иены

Ранее в среду курс иены на торгах в Токио впервые с 1990 года упал до уровня 149,2 иены за доллар. Тенденция продажи иены приобретает устойчивый характер. Чем ниже опускается курс, тем больше возрастает вероятность интервенций правительства на рынке для его повышения, что со своей стороны вызывает опасения рыночных игроков.

При курсе 143 иены за доллар 54,2% компаний ответили, что это негативно сказывается на их бизнесе. Причем такого мнения придерживаются 50,2% крупных компаний и 54,7% — из сферы среднего и малого бизнеса. Об отсутствии какого-либо влияния заявили 23,5%. Еще 19,8% ответили, что влияние двойственное, есть как отрицательные, так и положительные стороны. И только 2,5% компаний сказали, что дешевая иена положительно влияет на их деятельность.

В отличие от ситуации 20-30-летней давности, когда низкий курс иены повышал привлекательность за рубежом товаров, произведенных в Японии, сейчас, когда многие компании перевели производство за рубеж, а цены на импортное сырье растут, низкий курс иены неблагоприятен для экономики.

Основная же причина продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии — сильное различие подхода американского и японского регуляторов к монетарной политике. Так, если Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, то центробанк Японии держит ее на отрицательном уровне.

В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 за доллар Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.