Мишустин призвал привлекать бизнес к выпуску востребованной продукции
Мишустин призвал привлекать предпринимателей к выпуску востребованной продукции для СВО
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал оперативно нарастить выпуск востребованной продукции для спецоперации, задействовать для этого все возможности российского оборонно-промышленного комплекса и подключать к процессу предпринимателей.
"Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной", — заявил он в ходе совещания с вице-премьерами.
Глава кабмина также сообщил, что проект указа о формировании в правительстве координационного совета для обеспечения нужд СВО уже подготовили и направили президенту Владимиру Путину. Новый орган займется в том числе вопросами отправки оборудования, техники и транспорта для российских военнослужащих.