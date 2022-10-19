БЕРЛИН, 19 окт — ПРАЙМ. Европа видит угрозу в переездах европейских фирм в США, где им предлагают крупные субсидии, это требует "сильного ответа", заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. СМИ: ФРГ достигла предварительного соглашения с Uniper о национализации

"Во-первых, я хотел бы сказать, что это очень большой хороший знак, что правительство США в настоящее время борется с изменениями климата с помощью очень большого (финансового) пакета, но этот пакет не должен разрушить равноправное партнерство между нашими двумя экономиками, европейской и американской. Таким образом, мы видим здесь угрозу. Это требует сильного ответа с европейской стороны… Мы видим, что компании и фирмы перетекают из Европы в США из-за крупных субсидий, которые им выплачивают там", — сказал Хабек на пресс-конференции по итогам заседания Франко-германского финансово-экономического совета.

Глава минэка ФРГ отметил, что в настоящий момент в Европе ведутся обсуждения по противодействию сложившейся ситуации. При этом он подчеркнул, что несмотря на такое "нехорошее развитие" Европа и США являются партнерами и не могут пойти на торговую войну.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе, так как высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить в Штаты свое производство. В статье WSJ отмечалось, что пока колебания цен на энергоносители и проблемы в цепочках поставок угрожают Европе тем, что, "как предупреждают некоторые экономисты, может стать новой эпохой деиндустриализации", американское правительство одобрило целый ряд мер стимулирования промышленного производства.

После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против нее. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. По данным европейских чиновников, объем промышленного производства входящих в Союз государств упал на 2,3 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Как считает большинство специалистов, экономику региона ждет рецессия, начиная с последних месяцев этого года.