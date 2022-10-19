С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга не получали информацию о сокращении сотрудников завода Nissan, который будет передан в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ", сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко. Мантуров рассказал о судьбе активов Nissan в России

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов: все они перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу РФ, а продажа предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Кроме завода мощностью 100 тысяч автомобилей в год в число этих активов также входят НИИ Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" за 1 евро. Сделку по передаче российских активов Nissan ФГУП "НАМИ" планируется закрыть в начале ноября.

"На заводе Nissan с мая этого года работает консультационный пункт службы занятости населения. Организуем временную занятость сотрудников. Информация о сокращении численности штата предприятием не подавалась", — написал Москаленко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что передача завода Nissan в госсобственность предполагает сохранение его работоспособности, поддержание около 2 тысяч рабочих мест, а НАМИ в рамках передачи активов имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия.

Завод Nissan в Петербурге работал с 2009 года, его производственная мощность — 100 тысяч машин в год. На предприятии производилось три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai.