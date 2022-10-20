МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Исузу Соллерс" получила одобрение правительственной комиссии на расторжение специнвестконтракта, заключенного компанией в 2018 году, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков на форуме "Сделано в России". СМИ: финнам вернули конфискованные на российской границе дорогие авто

"Исузу Соллерс" — паритетное СП японской Isuzu и отечественной группы "Соллерс".

"Была комиссия. Да, было принято такое решение", — сказал он.

Так Осьмаков ответил на вопрос журналистов об итогах межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам по вопросу расторжения СПИК "Исузу Соллерс".

По данным "Коммерсанта", фактически компания так и не выполнила свои обязательства. В частности, в рамках СПИК в 2021 году планировалось наладить производство совместного продукта Isuzu и "Соллерс" — УАЗ City, чего так и не произошло. При этом стороны ничего не должны государству, поскольку не пользовались льготами.