МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Коллапс на ряде програнпереходов, высокий курс рубля и проблема взаиморасчетов — будь то продажа или покупка — создают основные трудности отечественному производителю грузовиков "Камазу", заявил гендиректор компании Сергей Когогин. "Камаз" в 2023 году завершит импортозамещение грузовиков нового поколения

"Если говорить о трудностях: на первое местно я бы, конечно, поставил курс рубля… Он приводит к серьезным финансовым потерям при экспорте", — сказал Когогин, выступая на форуме "Сделано в России", уточнив, что сегодняшний курс рубля немного стабилизировал ситуацию.

Вторая по сложности проблема — трудности с логистикой. "Для меня сегодня не очень понятно как за 7 месяцев можно было не решить физические проблемы создания нормальных условий логистики… Очевидно, что мы с Европой были слишком сильно завязаны. Годами создаваемая структура погранпереходов была очень хорошей, беспроблемной. Переориентация на восток и юг привела к тому, что там просто коллапс на погранпереходах", — рассказал Когогин.

Также существенным препоном являются трудности с взаиморасчетами из-за санкций. Так, ранее под них попали российские банки и сам "Камаз" (санкции ЕС). "Наверное, это не только проблемы бизнеса, это и проблема наших финансовых институтов, которые должны решать, обязаны снять это бремя с бизнеса", — отметил гендиректор "Камаза".