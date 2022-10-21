АНКАРА, 21 окт — ПРАЙМ. Американская правительственная делегация в четверг во время визита в Турцию предупредила деловые круги страны о санкциях из-за торговли с Россией, пишет газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре. Global Times: европейцы стали осознавать свою роль в стратегии США

Издание сообщает, что "ускорение торговли с Россией через Турцию возмутило Запад" и "после "письма", разосланного НПО в июне, делегация правительства США накануне посетила Турцию и предупредила турецких бизнесменов о санкциях".

По информации газеты, "делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции".

"С другой стороны, начали применяться нетарифные барьеры против турецких грузовиков в логистике, чтобы замедлить поток товаров в Россию", — сообщается в статье.

Наконец, издание отмечает, что решение властей Турции разрешить параллельный импорт в Россию превратило страну в "транзитный хаб".

"За первые 8 месяцев этого года число компаний с российским капиталом, созданных в Турции, увеличилось в четыре раза в годовом исчислении. За восемь месяцев этого года в Турции было создано 729 компаний с российским капиталом. Экспорт из Турции в Россию также ускорился. По данным Института статистики Турции, за 9 месяцев этого года экспорт в Россию вырос на 43% и превысил 5 миллиардов долларов. Импорт из России в Турцию вырос почти на 125% и превысил 45 миллиардов долларов", — приводит данные газета.