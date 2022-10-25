МОСКВА 25 окт — ПРАЙМ. Автоэксперты рекомендуют автолюбителям, которые не любят стоять в очередях или ездят по ночам, не рисковать и поменять резину уже сейчас из-за ночных заморозков. СМИ: Kia может прекратить продажи автомобилей в России

Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что ночь с понедельника на вторник стала самой холодной в Москве с начала осени. Минимальная температура в Москве опустилась до отметки минус 2,1 градуса, а на территории области в некоторых районах было холоднее минус 6 градусов.

"Я думаю, что в принципе, если не дожидаться очередей, то пора уже и "переобуваться". Не ждать, когда среднесуточная температура будет плюс 8. Тут вопрос в том, что у нас же ночью заморозки, поэтому днём ещё может быть до плюс 15, поэтому, чтобы заранее не ждать очередей, чтобы немножко привыкнуть к тому, как ведут себя шипы, к дороге, когда она ещё не совсем вся ледяная", — сказал РИА Новости руководитель общественного движения "Федерации автовладельцев России" Сергей Канаев.

Не запрещает "переобуться" водителям раньше и технический регламент. В России планируют начать выдавать льготные автокредиты пенсионерам

"В техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств" говорится, что эксплуатация транспортных средств в зимний период декабрь, январь, февраль возможна только на зимней резине. Прописано все абсолютно правильно. Там же сказано, что главы регионов, страна то большая, в Сочи тепло, а в Магадане холодно, стали устанавливать свои собственные периоды, обязательного использования зимней резины", — отметил РИА Новости президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Он назвал парадоксальной ситуацию об отсутствии ответственности водителя за невыполнение требований технического регламента о смене резины.

"Получается такой парадокс, который не могут даже законодатели решить лет 10, наверное, если не больше и вызывает только ухмылку, улыбку", — добавил Травин.