ПЕКИН, 26 окт — ПРАЙМ. В период с 30 октября по 25 марта число международных авиарейсов в Китай и из него может составить 420 в неделю, что более чем в два раза превысит показатели за аналогичный период прошлого года, заявила на пресс-конференции в среду замглавы транспортного отдела управления гражданской авиации Китая Сюй Цин. Иностранные авиакомпании нарастили перевозки в Россию за девять месяцев

"Китайские и иностранные авиакомпании планируют выполняют 840 пассажирских рейсов в неделю, то есть 420 рейсов туда и обратно, что на 105,9% больше, чем в зимне-весенний сезон 2021-2022", — сказала Сюй Цин.

Он отметила, что речь идет о периоде с 30 октября по 25 марта.

Китай почти с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, в марте 2020 года страна закрыла границы и ввела крайне строгие правила для въезда, в частности, визы до сих пор выдаются крайне ограниченному перечню категорий лиц, студенческие и туристические визы в Китай пока получить невозможно. Изначально срок централизованного карантина после въезда в страну составлял три недели, после его сократили до 14 дней плюс семь дней домашней изоляции.

В июне этого года власти Китая сократили период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с 14 до семи дней, еще три дня необходимо будет провести в домашней самоизоляции. При этом после въезда в страну на первый, второй, третий, пятый и седьмой дни централизованного карантина и на третий день домашней самоизоляции необходимо пройти ПЦР-тестирование.

Но даже несмотря на определенные послабления, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире в то время, когда другие страны уже полностью открылись и даже отменили требования по тестам на COVID-19.