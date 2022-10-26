Управление гражданской авиации Китая: число международных рейсов может вырасти в два раза
ПЕКИН, 26 окт — ПРАЙМ. В период с 30 октября по 25 марта число международных авиарейсов в Китай и из него может составить 420 в неделю, что более чем в два раза превысит показатели за аналогичный период прошлого года, заявила на пресс-конференции в среду замглавы транспортного отдела управления гражданской авиации Китая Сюй Цин.
"Китайские и иностранные авиакомпании планируют выполняют 840 пассажирских рейсов в неделю, то есть 420 рейсов туда и обратно, что на 105,9% больше, чем в зимне-весенний сезон 2021-2022", — сказала Сюй Цин.
Он отметила, что речь идет о периоде с 30 октября по 25 марта.
Китай почти с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, в марте 2020 года страна закрыла границы и ввела крайне строгие правила для въезда, в частности, визы до сих пор выдаются крайне ограниченному перечню категорий лиц, студенческие и туристические визы в Китай пока получить невозможно. Изначально срок централизованного карантина после въезда в страну составлял три недели, после его сократили до 14 дней плюс семь дней домашней изоляции.
В июне этого года власти Китая сократили период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с 14 до семи дней, еще три дня необходимо будет провести в домашней самоизоляции. При этом после въезда в страну на первый, второй, третий, пятый и седьмой дни централизованного карантина и на третий день домашней самоизоляции необходимо пройти ПЦР-тестирование.
Но даже несмотря на определенные послабления, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире в то время, когда другие страны уже полностью открылись и даже отменили требования по тестам на COVID-19.
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