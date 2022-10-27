УФА, 27 окт — ПРАЙМ. Акции "Башкирской содовой компании", принадлежащие Российской Федерации, передали в доверительное управление компании "Русский водород", заявил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямого эфира с жителями региона. Инвестсовет Башкирии одобрил проекты БСК на 30 миллиардов рублей

"Мы ждали, когда в управление "Башкирской содовой компании" к нам придет эффективный партнер, обладающий нужными для этого компетенциями. Сейчас 35% пакета акций АО БСК принадлежит республике, 11% находится в доверительном управлении. Остальная часть, принадлежащая Российский Федерации, передана в доверительное управление компании "Русский водород", обладающей компетенции именно в этой, нужной нам сфере", — сказал глава Башкирии.

Он отметил, что "главная задача для БСК, это выжить в условиях санкционного давления и продать свой товар".

"Несмотря на все проблемы, предприятие демонстрирует потрясающие экономические показатели. В этом году республика получила неплохие дивиденды по принадлежащим ей акциям и предусмотренную соглашением благотворительную помощь. Еще раз подчеркну, сейчас в управлении БСК у нас появился эффективный партнер, способный быстро и эффективно решать стоящие перед нами проблемы", — добавил Хабиров.

БСК ранее привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.

Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК.

В марте 2021 года Путин принял решение о передаче в собственность Башкирии 38,3% акций АО "Башкирская содовая компания". Ещё 11,7% плюс одна акция переданы в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики.