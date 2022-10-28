МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения, приходящаяся на акционеров крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, за первые девять месяцев текущего года увеличилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,253 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Volkswagen расширит сотрудничество с Mobileye в сфере самоуправляемых машин

Операционная прибыль за отчетный период достигла 17,097 миллиарда евро, поднявшись на 22,5% год к году. Выручка за девять месяцев поднялась на 7,1% — до 202,997 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала прибыль, приходящаяся на акционеров компании, упала на 27,1% — до 1,957 миллиарда евро. Операционная прибыль при этом выросла в 1,7 раза и составила 4,269 миллиарда долларов. Квартальная выручка увеличилась на 24,2% в годовом выражении — до 70,712 миллиарда евро.

Компания отмечает, что продажи автомобилей в третьем квартале увеличились на 23,9%, до 2,236 миллиона в годовом выражении, в то время как за девять месяцев объемы сократились на 3,4%, до 6,243 миллиона машин. Чистая прибыль Mercedes-Benz Group выросла на 26 процентов

Компания ожидает, что поставки в текущем году году будут на уровне предыдущего года из-за сложной рыночной среды. Выручка от продаж при этом ожидается на уровне "значительно выше значений прошлого года".

Volkswagen — немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге, является одним из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей.