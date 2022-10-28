МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Несколько межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) могут выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы за девять месяцев текущего года. Этот вопрос будет обсуждаться на инициированных ПАО "Россети" внеочередных собраниях акционеров данных предприятий, сообщили в компании. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды

Факт появившейся накануне информации о том, что "Россети" направили в ряд дочерних предприятий требование о созыве собраний акционеров подтвердил в пятницу гендиректор компании Андрей Рюмин. По его словам, дивиденды будут выплачивать не все подконтрольные компании, а лишь те, финансовое состояние которых это позволяет.

Это возможно лишь "по ряду компаний, где финансовое состояние — устойчивое, и прибыль есть", — пояснил топ-менеджер.

По его словам, выбор направлений расходования дивидендных средств зависит от решения совета директоров холдинга. На текущий момент он руководствуется распоряжением правительства 1094-р, которое предусматривает выплату минимум 50% от прибыли РСБУ или МСФО — в зависимости от того, какая окажется больше.

Какие конкретно компании будут выплачивать дивиденды за девять месяцев, пока не сообщается.