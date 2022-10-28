МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал список кандидатов в новый состав совета, в него, в частности, выдвинута президент "Русала" по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных, которая может заменить бывшего заместитель гендиректора "Русала" Максима Полетаева, следует из сообщения компании. "Норникель" направит средства на реализацию "Серной программы" до 2025 года

Также в совет выдвинуты старший вице-президент по устойчивому развитию "Норникеля" Андрей Бугров, руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля", заместитель председателя комитета РСПП по развитию конкуренции Егор Шейбак и члены совета директоров банка "Санкт-Петербург" Алексей Германович и Александра Захарова.

На остальные места предложены действующие члены совета директоров. Это, в частности, управляющий директор ООО "Винтер Капитал Адвайзорс", а ранее старший вице-президент "Норникеля" Алексей Башкиров, первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова,

Также туда рекомендованы старший банкир Сбербанка России Сергей Волк, заместитель генерального директора и член правления ООО "Руссдрагмет" Станислав Лучицкий, гендиректор ХК "Интеррос" Сергей Батехин и ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии Российской академии наук Евгений Шварц, а также — генеральный директор Petropavlovsk Денис Александров и бывший партнер компании "Технологии Доверия" Алесей Иванов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).