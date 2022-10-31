КРАСНОДАР, 31 окт — ПРАЙМ. Переправы через Керченский пролив, по состоянию на утро понедельника, ожидают 380 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полуночи 27 октября на Кубани, сообщили в оперативном штабе региона. Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее декабря

"Утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном, на парковках Темрюкского района", — говорится в сообщении.

В воскресенье погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали около 600 грузовиков.

Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.

Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.