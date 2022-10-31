МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать около 1,9 миллиарда рублей с компании "Вандеркинд", подконтрольной бизнесмену Александру Мамуту и управляющей российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys. Суд запретил ЦДМ препятствовать использованию помещений магазина Hamleys

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 28 октября, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности в карточке дела пока не приводятся.

"Траст" и "Вандеркинд" в последнее время вели несколько судебных разбирательств. Так, суды четырех инстанций, включая Верховный в марте этого года, по иску компании Мамута, учитывая вызванные пандемией проблемы ритейлера, принудительно изменили условия его кредитного договора с "Трастом" от 21 февраля 2017 года, облегчив заемщику исполнение обязательств.

В частности, суды перенесли уплату обязательного платежа в 500 миллионов рублей с декабря 2020 года на декабрь 2022 года, отменили проценты и пени на период ковидных ограничений в работе магазинов и на год после их отмены, а в дальнейшем снизили процентную ставку с 7,5% до ½ ключевой ставки ЦБ. Суды также перенесли выплату всех процентов на дату погашения задолженности – 31 декабря 2022 года.

Параллельно суды отклонили два иска банка о взыскании задолженности по этому кредитному договору. В одном из них банк взыскивал просроченный обязательный платеж в размере около 499 миллионов рублей, в другом – требовал полностью погасить около 2,6 миллиарда рублей долга по кредиту. Суд приговорил к заключению соучастников хищения у Промсвязьбанка

В сентябре суд по иску "Вандеркинда" взыскал с "Траста" около 1,5 миллиарда рублей убытков в виде упущенной выгоды, причиненных отказом банка продолжать кредитование в рамках договора кредитной линии от 21 февраля 2017 года.

По информации на сайте "Вандеркинда", сеть Hamleys, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Абани, насчитывает 155 магазинов по всему миру, семь из которых находится в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Флагман в Центральном детском магазине (ЦДМ) в столице — самый большой магазин игрушек в стране и крупнейший объект во всей сети. Деловые СМИ ранее писали, что российская часть сети магазинов игрушек Hamleys на 90% контролируется структурами Мамута.