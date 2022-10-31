СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи автомобилей и 90 железнодорожных вагонов перевезено с пятницы по понедельник на Керченской паромной переправе, сообщил крымский минтранс. На Кубани сократилась очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу

"С 28 октября 2022 года по 31 октября 2022 (08.00) перевезено 1455 транспортных средств, 1644 пассажиров, 90 вагонов", — сообщили в ведомстве.

Работают семь паромов: Керченский-2, Ейск, Лаврентий, Мария, Авангард, К-трейдер, Эльза. В очереди с крымской стороны ожидают до 150 транспортных средств, уточнили в минтрансе.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже — по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.