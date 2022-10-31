Минтранс Крыма: около 1,5 тысячи машин перевезли за выходные на Керченской переправе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи автомобилей и 90 железнодорожных вагонов перевезено с пятницы по понедельник на Керченской паромной переправе, сообщил крымский минтранс.
"С 28 октября 2022 года по 31 октября 2022 (08.00) перевезено 1455 транспортных средств, 1644 пассажиров, 90 вагонов", — сообщили в ведомстве.
Работают семь паромов: Керченский-2, Ейск, Лаврентий, Мария, Авангард, К-трейдер, Эльза. В очереди с крымской стороны ожидают до 150 транспортных средств, уточнили в минтрансе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже — по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://1prime.ru/business/20221031/838655210.html