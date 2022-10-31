Китай запретил британской GSK участвовать в программе оптовых закупок
Китай запретил GSK участвовать в госпрограмме оптовых закупок до 29 апреля 2024 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Китайский государственный канал CCTV в понедельник сообщил, что Китай запретил британской фармацевтической компании GSK участвовать в своей национальной программе фармацевтических закупок с 31 октября 2022 года по 29 апреля 2024 года.
Согласно CCTV, власти приняли такое решение после того, как партия мягких капсул дутастерида (dutasteride), поставленная GSK, не прошла контроль качества Национального управления медицинской продукции.
GSK не ответила на просьбу о комментариях.
Пекин проводит национальную программу, в рамках которой мировые фармацевтические компании и китайские производители дженериков конкурируют за продажу крупных партий своих продуктов государственным больницам.