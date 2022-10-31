МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Китайский государственный канал CCTV в понедельник сообщил, что Китай запретил британской фармацевтической компании GSK участвовать в своей национальной программе фармацевтических закупок с 31 октября 2022 года по 29 апреля 2024 года. Китайский производитель машин Jeep подаст заявление о банкротстве

Согласно CCTV, власти приняли такое решение после того, как партия мягких капсул дутастерида (dutasteride), поставленная GSK, не прошла контроль качества Национального управления медицинской продукции.

GSK не ответила на просьбу о комментариях.

Пекин проводит национальную программу, в рамках которой мировые фармацевтические компании и китайские производители дженериков конкурируют за продажу крупных партий своих продуктов государственным больницам.