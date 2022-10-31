МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Казахстанский оператор связи АО "Транстелеком" опроверг информацию о заморозке IT-проекта, над которым работает совместно с российской компанией "Безопасная информационная зона" ("Бизон", Bi.Zone, ранее входил в структуру Сбера). Аналитик объяснил, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" писала, сославшись на ряд источников, что Казахстан заморозил совместный с Россией IT-проект на 2,4 миллиарда рублей. По мнению экспертов, опрошенных изданием, решение связано с желанием Казахстана "дистанцироваться" от российских структур.

"Во-первых, никакой заморозки ИТ-проекта с российской компанией "Безопасная информационная зона" не имеется", — сообщила пресс-служба АО "Транстелеком".

Там напомнили, что в 2019 году АО "Транстелеком" и компания "Безопасная информационная зона" заключили меморандум о сотрудничестве в области промышленной кибербезопасности. Данный меморандум заключен по совместной инициативе АО "Транстелеком" и компании "Безопасная информационная зона". Совместные проекты сегодня успешно реализуются, добавили в компании.

По сообщению пресс-службы, АО "Транстелеком", "имеющее 20-летний опыт в области связи, и компания "Безопасная информационная зона", имеющая опыт в области кибербезопасности, установили взаимно доверительные, деловые и партнерские отношения".