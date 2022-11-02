МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Российские власти не вносили изменений в порядок выдачи заграничных паспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. 

Здание Министерства иностранных дел РФ

МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов на десять лет

По его словам, порядок выдачи загранпаспортов, в том числе перечень оснований, по которым в выдаче паспорта гражданину может быть отказано, установлен ФЗ от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

"Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились", — подчеркнул замминистра.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина и закончился в конце октября.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.