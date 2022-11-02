МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Российские власти не вносили изменений в порядок выдачи заграничных паспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов на десять лет

По его словам, порядок выдачи загранпаспортов, в том числе перечень оснований, по которым в выдаче паспорта гражданину может быть отказано, установлен ФЗ от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

"Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились", — подчеркнул замминистра.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина и закончился в конце октября.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.