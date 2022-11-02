МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Индийская делегация планирует в ходе визита в Москву 8 ноября провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Захарова посоветовала Бербок купить карту

Ранее пресс-секретарь МИД России сообщала, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 8 ноября проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Также высокий представитель этого государства проведет в Москве встречу с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в качестве сопредседателей межправительственной комиссии", — отметила дипломат на брифинге.