МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор впервые инициировал блокировку интернет-магазина, торгующего запрещенными ветеринарными препаратами, сообщает пресс-служба ведомства. Nestle отложила строительство завода кормов под Новосибирском

"2 ноября Россельхознадзор впервые инициировал блокировку интернет-ресурса, торгующего запрещенными лекарственными средствами для ветеринарного применения… Решение Россельхознадзора является основанием для включения торговой площадки в Единый реестр Роскомнадзора, который, в свою очередь, будет принимать меры по блокировке указанной страницы", — говорится в сообщении.

Согласно решению службы, на площадке размещены предложения о розничной продаже препаратов Rubenal 300, Direne, Vetri-Science Renal Essentials For Cats, Fermactiv, Flora Balance, Pronefra, Hepatiale Forte, UrinoMet, HemoVet, Nefrokrill, UrinaryMet Paste, Nutrikard, Zentonil, Nefroactiv, Cystophan, RenalVet, Amyladol, Uro-pet, Ренадил, торговля которыми запрещена.

Уточняется, что с сентября ведомство получило полномочия по регулированию предложений о незаконной розничной торговле лекарственными средствами для ветеринарного применения в интернете. Как правило, речь идет о продажах через интернет-магазины и маркетплейсы. Россельхознадзор может направлять в Роскомнадзор сведения о сайтах, нарушающих законодательство об обращении ветеринарных лекарственных средств и/или не имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и разрешение на торговлю.