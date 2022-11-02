МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в России в октябре снизился на 2,3% в добыче полезных ископаемых и на 3% в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата. Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в октябре 2022 г. составил: в добыче полезных ископаемых – (-2,3%), в обрабатывающих производствах – (-3,0%)", — говорится в сообщении.

В октябре экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считали благоприятной 9% опрошенных, удовлетворительной — 76%, в обрабатывающих производствах — 9% и 75% соответственно.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 6 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах — на 7 процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 14% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 20%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в данный период: в добыче полезных ископаемых — на 4 процентных пункта, в обрабатывающих производствах — на 8 процентных пунктов.