МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. PayPal Holdings Inc опубликует результаты за 3-й квартал 3 ноября. Ожидается, что компания отчитается о росте квартальной выручки. Совдир "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды в 256 рублей на акцию

Согласно консенсус-прогнозу 34 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка увеличилась в годовом сравнении на 10,3% — с 6,18 млрд долларов до 6,816 млрд долларов.

Средний прогноз Refinitiv относительно прибыли PayPal Holdings Inc составляет 0,96 доллара на акцию. Средняя оценка прибыли за последние три месяца практически не изменилась.

Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "покупать". Рекомендации распределились следующим образом: 36 аналитиков рекомендуют "уверенно покупать" или "покупать" бумаги PayPal Holdings Inc, 13 — "держать". Ни один аналитик не рекомендует "продавать" или " уверенно продавать" акции компании.

Медианная 12-месячная целевая стоимость акций PayPal Holdings Inc составляет 120 долларов, что выше их последней цены закрытия в 83,11 доллара.