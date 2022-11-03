МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,4% с 56,7% в сентябре, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя лишь до 55,5%.

Отмечается, что индекс достиг минимума с мая 2020 года.

Индекс занятости в секторе услуг страны в октябре упал до 49,1% с 53% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.