МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Совкомфлот" 9 ноября начнет размещение выпуска замещающих облигаций на 498,4 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. "О'Кей" планирует собрать заявки на биржевые облигации 9 ноября

Выпуск серии ЗО-2023 включает 498,4 тысячи облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча долларов с погашением в июне 2023 года. Дата окончания размещения ценных бумаг — 1 декабря.

"Совкомфлот" в сентябре принял решение разместить два выпуска облигаций, замещающих долларовые еврооблигации компании с погашением в 2023 и 2028 годах.

В конце октября компания разместила замещающие облигации серии ЗО-2028 на 317,8 миллиона долларов. Выпуск включает 430 тысяч облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча долларов с погашением в апреле 2028 года. Таким образом, компания разместила 73,9% выпуска.

Общая номинальная стоимость облигаций соответствует находящимся в обращении непогашенным еврооблигациям, выпущенным компанией SCF Capital Designated Activity Company. Новые выпуски облигаций можно оплатить евробондами компании, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким евробондам.

Погашение облигаций и выплата доходов по ним будет производиться в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.