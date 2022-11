МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor отложила инвестиционное решение по проекту Wisting в Баренцевом море до 2026 года, говорится в релизе компании. Equinor усилила безопасность объектов после ЧП на "Северном потоке"

"Equinor и партнеры по Wisting приняли решение отложить инвестиционное решение, запланированное на декабрь 2022 года. Разработка проекта продолжается, принятие инвестиционного решения ожидается к концу 2026 года", — сообщает компания.

По обновленной оценке инвестиций, стоимость проекта увеличивается из-за инфляции и роста затрат в поставках на национальном и международном уровнях, прокомментировал старший вице-президент Equinor по развитию проектов Гейр Тунгесвик (Geir Tungesvik). Представитель компании отметил также рыночную неопределенность.

Инвестиции в проект Wisting теперь оцениваются в 104 миллиарда норвежских крон (около 10 миллиардов долларов).

Месторождение Wisting открыто в 2013 году австрийской компанией OMV. Оно находится в 310 километрах к северу от Hammerfest на глубине 390-418 метров. В 2021 году OMV продала свою долю в проекте. Партнерами по проекту сейчас являются Equinor Energy AS (35%), AkerBP AS (35%), Petoro AS (20%) и Inpex Idemitsu Norge AS (10%).

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.