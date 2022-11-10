РЖД направили повторное обращение в Совет ЕС об отмене введенных против компании санкций
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных в отношении компании санкций, с момента первого обращения прошло уже более трех месяцев, однако оно европейским законодательным органом до сих пор не рассмотрено, сообщает холдинг.
"ОАО "РЖД" направило обращение в Совет Европейского Союза (Совет ЕС) о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более 3-х месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено. При этом компания не была уведомлена о причинах столь длительной задержки в рассмотрении", — говорится в сообщении. Первое обращение было отправлено холдингом в Совет ЕС в середине июля текущего года.
"В документе было отмечено, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС", — сообщает холдинг.
"Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", — отмечает РЖД.
В компании подчеркивают, что ограничительные меры также введены в отношении АО "Федеральная пассажирская компания" и 24 пригородных пассажирских компаний, деятельность которых связана исключительно с транспортным обслуживанием жителей страны. Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали причиной прекращения выполнения договорных обязательств компаниями "Сименс" и "Тальго" по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж", указывают в холдинге.
"Тем самым была создана угроза безопасности перевозок. Это потребовало от ОАО "РЖД" принятия срочных мер и дополнительных расходов для обеспечения безопасной эксплуатации этих поездов. При этом санкционные акты Совета ЕС запрещают судам стран-членов Европейского Союза удовлетворять требования компании о взыскании убытков, связанных с незаконным расторжением европейскими контрагентами договоров по причине санкций", — сообщают в РЖД.
https://1prime.ru/business/20221110/838781276.html