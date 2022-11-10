МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных в отношении компании санкций, с момента первого обращения прошло уже более трех месяцев, однако оно европейским законодательным органом до сих пор не рассмотрено, сообщает холдинг. РЖД направят 250 миллиардов рублей на развитие Восточного полигона

"ОАО "РЖД" направило обращение в Совет Европейского Союза (Совет ЕС) о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более 3-х месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено. При этом компания не была уведомлена о причинах столь длительной задержки в рассмотрении", — говорится в сообщении. Первое обращение было отправлено холдингом в Совет ЕС в середине июля текущего года.

"В документе было отмечено, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС", — сообщает холдинг.

"Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", — отмечает РЖД.

В компании подчеркивают, что ограничительные меры также введены в отношении АО "Федеральная пассажирская компания" и 24 пригородных пассажирских компаний, деятельность которых связана исключительно с транспортным обслуживанием жителей страны. Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали причиной прекращения выполнения договорных обязательств компаниями "Сименс" и "Тальго" по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж", указывают в холдинге.

"Тем самым была создана угроза безопасности перевозок. Это потребовало от ОАО "РЖД" принятия срочных мер и дополнительных расходов для обеспечения безопасной эксплуатации этих поездов. При этом санкционные акты Совета ЕС запрещают судам стран-членов Европейского Союза удовлетворять требования компании о взыскании убытков, связанных с незаконным расторжением европейскими контрагентами договоров по причине санкций", — сообщают в РЖД.