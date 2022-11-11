АНКАРА, 11 ноя — ПРАЙМ. Турция увеличила экспорт зимних товаров, одеял и печей в Европу после начавшегося там энергетического кризиса, пишет в пятницу газета Yeni Şafak. Россия сократила поставки газа в Италию

Как отмечает издание, после начала энергетического кризиса в ЕС в Турции "увеличился экспорт зимних товаров, одеял и стеганых одеял, а также спрос на печи". Газета приводит слова владельца текстильной компании в Бурсе Рефика Джейлана, который отметил, что с развитием энергокризиса в Европе заказы из других регионов были перенаправлены в Турцию. "С Covid-19 Европа начала поставлять продукцию из Турции, а не с Дальнего Востока. К этому добавился кризис в Европе. Самая большая возможность, которую дал нам кризис, заключается в том, что заказы были направлены в Турцию", — приводит издание слова предпринимателя. Он добавил, что оборот его компании постоянно увеличивается, особенно в последние пять месяцев.

Джейлан также выразил мнение, что "главное — превратить этот кризис в возможность". "С точки зрения логистики Турция находится в невероятно выгодном положении", — отметил он.

"В этом году мы экспортируем зимнюю продукцию в основном в такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Швеция. Особенно за последние пять месяцев мы увеличили свой оборот на 30 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Пять месяцев назад наш ежемесячный оборот увеличивался примерно на 10 процентов. Мы также создали собственную компанию в Европе и продаем нашу продукцию. Таким образом, мы создаем возможности для себя. Мы довольны продажами. Мы не считаем, что Китай является для нас конкурентом в этом отношении", — подчеркнул он.

В свою очередь Ахмет Оксюз, президент Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья, сказал, что наблюдается рост, особенно в экспорте одеял и стеганых изделий:

"В январе-октябре экспорт наших одеял увеличился на 12 процентов и достиг 53 миллионов долларов. Экспорт в страны ЕС увеличился на 24 процента. Мы экспортируем половину экспорта одеял в страны ЕС. В период январь-октябрь видно, что наибольший экспорт был осуществлен в Германию с ростом на 39 процентов и в Нидерланды с ростом на 37 процентов. Согласно данным за последние 5 месяцев, серьезное увеличение экспорта в Грецию и Польшу наблюдается только в октябре. В январе-октябре наш экспорт одеял увеличился на 22 процента и достиг 119 миллионов долларов", — приводит газета его слова.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на энергоносители и продукты питания.