МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался привлечь экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, ранее контролировавших АО "Группа Е4", к субсидиарной ответственности по долгам этой некогда крупной инжиниринговой компании, превышающим 34 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Tele2 подал в суд на Ericsson из-за отказа поставлять оборудование в Россию

В рамках дела о банкротстве Е4 суд в пятницу отклонил соответствующие заявления ее конкурсных кредиторов — Альфа-банка, кипрской Redeliaco Holdings Ltd, ПАО "Т Плюс", гражданина Александра Матвеева, ООО "СУПТР-10", а также конкурсного управляющего Ирины Москвиной.

Заявители просили привлечь к субсидиарной ответственности по долгам Е4 вместе с Абызовым его бывшую жену Екатерина Сиротенко, которая одно время числилась бенефициаром компании, и экс-президента Е4 Андрея Малышева. Суд слушал это дело больше трех с половиной лет.