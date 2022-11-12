МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Специалисты службы занятости за месяц на базе центра "Моя работа" помогут молодежи зарегистрировать собственное дело, выстроить процессы и найти первых клиентов, сообщается на сайте мэра Москвы. Госдума продлила действие пониженных ставок налога на прибыль в регионах

"Столичная служба занятости стала партнером проекта Минтруда России "Страна мастеров". Инициатива направлена на молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, которые хотят стать самозанятыми или предпринимателями, но не знают, с чего начать. За месяц под руководством наших тьюторов участники проекта смогут выбрать бизнес-идею, пройти обучение, зарегистрировать самозанятость или открыть собственное дело и даже найти первых клиентов. Заявку на участие в программе можно заполнить на сайте центра "Моя работа", — приводятся на сайте слова заместителя директора столичного центра занятости "Моя работа" Анны Петуховой.

Отмечается, что единственное требование — у соискателя должен отсутствовать статус самозанятого гражданина или учредителя юридического лица на момент подачи заявки. Заочный отбор продлится до 14 ноября. По его итогам центр занятости "Моя работа" наберет группу из 20 участников для дальнейшего погружения в самозанятость и предпринимательство. Проект состоит из двух модулей: обучения азам ведения собственного дела и индивидуального трека под руководством опытного наставника службы занятости.

Добавляется, что с 14 ноября по 1 декабря пройдет образовательный блок, а затем до 15 декабря продлится серия встреч участников проекта с тьютором. Кроме того, на 14 ноября запланирован тренинг по нормативно-правовым аспектам предпринимательства и системам налогообложения. Эксперт центра "Моя работа" обозначит ключевые различия между самозанятостью и иными организационно-правовыми формами ведения бизнеса и разъяснит, какие меры поддержки предлагает Правительство Москвы. Безработица в Москве вернулась к минимуму с 2020 года

Уточняется, что за каждым участником будет закреплен индивидуальный наставник— специалист центра "Моя работа", который будет консультировать на всех этапах проекта. Он поможет определить сферу деятельности, составить и скорректировать бизнес-план, научиться работать с популярными платформами и наметить поэтапную стратегию вывода проекта на окупаемость. Предполагается, что к 15 декабря участники программы уже получат свои первые заказы.

"Помимо службы занятости, партнерами проекта "Страна мастеров" стали такие компании и платформы, как "Нетология", Сбер, "Ярмарка мастеров", "Наймикс", "Профессионалы 4.0", "ВКонтакте". Они предоставят участникам доступ к тематическим вебинарам, в числе которых "Чек-лист успешного магазина", "SEO карточки товара на маркетплейсе: как подбирать ключевые слова", "Как превратить творческое хобби в бизнес: юнит-экономика, делегирование, команда", "Особенности старта самозанятых граждан" и другие. Бизнес-трек для молодежи реализуется в рамках проекта "Страна мастеров" федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"", говорится в сообщении.