МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск признался, что "с большим трудом" справляется с трудностями, стоящими перед его компанией Tesla, из-за нарушения цепочки поставок в связи. Маск опроверг информацию о "планах" Tesla на электромобили из Китая

"С большим трудом. Я работаю на пределе своих возможностей — с утра до вечера, семь дней в неделю", — заявил Маск, отвечая на вопрос во время своего вступления в онлайн-формате на деловом форуме Business 20 (B20) в Индонезии о том, как он справляется с трудностями, которые переживает компания на фоне нарушения цепочек поставок.

Видеозапись интервью выложило на своей странице в Twitter агентство Bloomberg.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.