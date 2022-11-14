МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании акционеров 5 декабря обсудят упразднение правления и изменение наименования должности главы компании с президента на главного исполнительного директора, говорится в материалах крупнейшей российской частной нефтяной компании. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды за девять месяцев

В конце апреля "Лукойл" покинул основатель и бессменный глава компании (занимал должность с 1993 года) Вагит Алекперов. Он досрочно оставил пост президента и отказался от полномочий члена совета директоров, объяснив это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы компанию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии. Президентом компании в конце мая был избран Вадим Воробьев, ранее занимавший пост первого исполнительного вице-президента.

"На утверждение внеочередного общего собрания акционеров компании предлагаются изменения в устав… из устава компании исключаются все положения о коллегиальном исполнительном органе — правлении компании… в связи с предложением о замене наименования единоличного исполнительного органа компании — президент новым наименованием — главный исполнительный директор… в положения устава компании… вносятся соответствующие изменения", — говорится в материалах к собранию.

Отмечается, что изменения связаны с оптимизацией структуры исполнительных органов управления для повышения оперативности принятия решений.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти (2,16 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) и примерно 1% доказанных запасов углеводородов (15,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента на конец прошлого года).